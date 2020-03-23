Bakan Gül'den koronavirüs tedbirleri hakkında flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre Yargıda Koronavirüs Önlemleri Toplantısı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde pozitif vakaya rastlanmadı" dedi. Bakan Gül, "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi." ifadelerini kullandı.