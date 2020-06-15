Son dakika: Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile toplantı neden ertelendi |Video

Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkiidaşı Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, 'Libya konusunda Türkiye ile Rusya arasında anlaşmazlık mı var? Lavrov ile toplantı neden ertelendi? sorusuna yanıt verdi.

Cavuşoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada; Ruslarla görüşmelerde her hangi bir sorun olmadığını, sadece kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. O nedenle Lavrov ile dün iki kez telefonda konuşup erteleme kararını birlikte aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya Libya'da kalıcı bir ateşkes için mutabık olduğunu herhangi bir anlaşmazlığı söz konusu olmadığını söyledi.