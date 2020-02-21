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21.02.2020

Son dakika: Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib konusunda kritik açıklamalar yaptı. "İdlib'de zor kullanmak dahil ateşkesi sağlayacağız" diyen Akar, "Rusya ile karşı karşıya gelmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, İdlib konusunda gerekli planların yapıldığını ve  zamanı geldiğinde uygulanmaya başlayacağını da bildirdi. Akar, S-400 konusuna da değindi, "faaliyete geçecek, şüphe olmasın" mesajını verdi.

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