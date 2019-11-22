Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Zırvada rekor kırmıştır |Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Külliye'ye CHP'li gitti" iddialarıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi "Zırvada rekor kırmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İyi Parti ve HDP'nin erken seçim açıklamalarıyla ilgili, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti'ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi belirsizliğe çekmek istiyor" dedi.

"CHP GENEL BAŞKANI ZIRVADA REKOR KIRMIŞTIR"

'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili Bahçeli, "CHP Genel Başkanı zırvada rekor kırmıştır. Kılıçdaroğlu bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz" ifadelerini kullandı.