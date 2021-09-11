Son dakika: Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı. Bahçeli, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz." dedi.

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