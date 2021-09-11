11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e sert tepki

Son dakika: Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 17:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı. Bahçeli, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’den Akşener’e sert tepki
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki
İdlib şehitlerine acı veda! Geriye bu görüntüleri kaldı...
İdlib şehitlerine acı veda! Geriye bu görüntüleri kaldı...
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
e-Devlet’te bir önemli hizmet daha!
e-Devlet'te bir önemli hizmet daha!
Daha Fazla Video Göster