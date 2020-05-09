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Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video

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09.05.2020
Son dakika haberi; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden darbe imasında bulunan CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli paylaşımında, ''Bu CHP yönetimi ki, Türkiye’yi tuzağa çekip kafese koymak isteyenlere göz yumar. Samimiyetsiz olduklarından yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden darbe imasında bulunan CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli paylaşımında, ''Bu CHP yönetimi ki, Türkiye'yi tuzağa çekip kafese koymak isteyenlere göz yumar. Samimiyetsiz olduklarından yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler.'' ifadelerini kullandı.

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