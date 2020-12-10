Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tarihi törene katıldı. Tarihi günde dünyaya ne mesaj verildi? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Son derece hak edilmiş bir zafer" ifadelerini kullanan Ağar, zafer gününde Ermenistan'a verilen mesajın çok önemli olduğunu ve bunun bize ait bir haslet olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tarihi törene katıldı. Tarihi günde dünyaya ne mesaj verildi? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BÜYÜK BEDEL ÖDENDİ

Kutlu olsun. Büyük bir bedel ödenerek 2.783 mal olan son derece hak edilmiş bir zafer. Karabağ savaşını hep beraber takip ettik ama savaşın söylenen tarafı vardı söylenemeyecek tarafları vardı. Son derece zordu. Adı üstünde Dağlık Karabağ… Korkunç bir dağlık arazi. 500 milyon dolar harcanarak yapılmış bir tahkimat. Bu tahkimatların içerisinde son derece güçlü bir zırhlı oluşum ve inatçı Ermeni askeri… Bu çok zordu.

ZAFER GÜNÜNDE ÖNEMLİ MESAJ

Savaş sırasında Sayın Aliyev riske girerek Ermenistan'a dedi ki sorunun bir parçası olma gel çözümün bir adresi ol kabul ettiremedi ama şimdi zaferi kazandığı gün Sayın Erdoğan Sayın Aliyev ikisi de çok net bir mesajla dediler ki Batılıların oyuncağı olma diasporanın oyuncağı olma. Gel Kafkaslarda istikrarın bir parçası ol. Bu topraklarda yüzlerce yıldır beraber yaşıyoruz barış içerisinde bundan sonra devam edelim çünkü bu şekilde devam edersen çok ağır bir bedel ödeyeceksin. Bize de bedel ödeteceksin. Bu savaş sırasında veya daha öncesinde bir zafiyet olarak zayıflık olarak algılanabilirdi. Ama zafer gününde bu cümlenin kurulmasının ben çok önemsiyorum. Çünkü bu bize ait olan bir haslet. Ümit ederim bu mesajı alırlar.