BATI'NIN EN BÜYÜK KORKUSU: MÜSLÜMAN TÜRK

Sayın Cumhurbaşkanı devamlı suretle söylüyor. Yani İslam karşıtlığı ve İslam fobisini olduğunu söylüyor. Ama bakın burada esas konu bence benim kendi şahsi kanaatim bu Müslüman Türk korkusudur. Yani dünyada en büyük korku Batı'nın en büyük korkusu Müslüman Türk korkusudur. O yüzden Azerbaycan'da olan bu cinayetleri hiçbir zaman için dünyaya yaymak göstermek istememişlerdir.

Bu muhteşem bir gündür ve muhteşem bir şekilde kutlanması beni fevkalade mutlu etmektedir.