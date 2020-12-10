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Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

Son dakika haberi... 'da zafer günü coşkusu Başkan 'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Dr. Erdoğan Karakui, SETA araştırmacısı Prof. Dr. ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

Azerbaycan'da zafer günü coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakui, SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş:

BUNDAN GÜZEL BİR GÜN OLABİLİR Mİ?

Bundan güzel bir gün olabilir mi? Biz şu anda yürekten ve candan Azerbaycan'ın yapmış olduğu harekatı topraklarını kurtarmasının sevinci içerisinde bu kutlamaları yapıyoruz. Türkiye'nin de burada ne kadar büyük katkısı olduğu zaten Azerbaycan Türkleri tarafından açıklıkla söylenmektedir. Daima daha önce de Haydar Aliyev'in söylediği gibi tek millet iki devlet inşallah çok daha güzel günlere ulaşacaktır diye düşünmekteyim.
Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

YETERLİ DESTEĞİ VEREMEMİŞTİK

Türkiye zaten 1992-93 yıllarında bir ezikliği vardı. Gerçekten yeterli destek verememiştik. Şükürler olsun bugünlere. Çok büyük bir gün. Çok mutlu bir gün bugün. O yüzden Azerbaycan'ı ve Türkiye Cumhuriyetini iki devleti de kutluyorum.

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

BATI'NIN EN BÜYÜK KORKUSU: MÜSLÜMAN TÜRK

Sayın Cumhurbaşkanı devamlı suretle söylüyor. Yani İslam karşıtlığı ve İslam fobisini olduğunu söylüyor. Ama bakın burada esas konu bence benim kendi şahsi kanaatim bu Müslüman Türk korkusudur. Yani dünyada en büyük korku Batı'nın en büyük korkusu Müslüman Türk korkusudur. O yüzden Azerbaycan'da olan bu cinayetleri hiçbir zaman için dünyaya yaymak göstermek istememişlerdir.

Bu muhteşem bir gündür ve muhteşem bir şekilde kutlanması beni fevkalade mutlu etmektedir.

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

TÜRK DÜNYASI GÜCÜYLE TEKRAR DOĞUYOR

Bütün dünyaya "Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor" mesajı veriliyor bu kadar basit. Biz ne kadar Türk dünyasıyla her türlü iktisadi siyasi konumda birleşmemizi sağlarsak ne kadar birbirimizi desteklersek anı zamanda bu bizim mücadele ettiğimiz Doğu Akdeniz'de, Libya'daki Kıbrıs'taki konularımızı da desteklemiş olacak.

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman:

DOSTA DÜŞMANA İLAN ETTİLER

Bu görüntülere bakınca 30 yıla yakındır uluslararası toplumun bilerek isteyerek çözmekten imtina ettiği bir sorunun Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin işgalden kurtarılmasının bir sonucu. Adı üzerinde zafer geçidi olarak düşüyorum. Türkiye ile Azerbaycan'ın kol kola verip ne kadar etkili bir siyaset güdebildiklerini hem sahada hem de masada ne kadar caydırıcı bir güç olduklarını dost ve düşman bütün devletlere ilan etmiş oluyorlar.

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

KENDİ AYAKLARINA KURŞUN SIKTILAR

Düşman hata yaptı. Bu işgal ordusu saldırıya başladı. Savaş hukukundaki yasaklanan sivil hedefleri vurdu. Aynı zamanda yasaklanan enerji hatlarını vurmaya kalktı. Bu aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktır.

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Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

PAŞİNYAN "PASTIRMACIYAN" OLDU

Şu anda insanlar Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için sokaklarda gösteriler yapıyorlar. Ben baştan demiştim Paşinyan Pastırmacıyan olacak diye. Artık başarısız bir lider olacak.

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"AZERBAYCAN'DA ZAFER GÜNÜ HEYECANI! BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR" HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

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