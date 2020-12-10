Son dakika: Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar

ALİYEV: 44 GÜNÜN HER GÜNÜN BİZİM ŞANLI TARİHİMİZDİR



Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik.

Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

"AZERBAYCAN TARİHİ ADALETİ SAĞLADI"

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Sava�� meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi.

Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır. Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk.

Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim.

Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.

"DÜŞMANI TESLİM OLMAYA MECBUR ETTİK"

Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu.

Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir.

Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik.

Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi.

Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.

"DEMİR YUMRUK YARATIP DÜŞMANIN BAŞINI EZDİK"

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

Suşa düşmandan alındıktan sonra düşmanın beli kırıldı. Düşmanı teslim olmaya mecbur ettik. Suşa'nın alınması tarihi olaydır.

Sonuna kadar gittik ve savaş meydanında savaş kazandık. Siyasi alanda kazandık. Düşmanı mecbur ettik.

Defalarca Azerbaycan halkına 'daha güçlü olmalıyız' dedim. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini biliyorduk.

Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik.

Ermenistan'ı mağlup ettik. Ermenistan ordusu mahvedildi. Bundan sonra eğer Ermenistan faşizmi tekrar baş kaldırdığında yine netice aynı olacak, Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak.

Bizim için yeni devir başlıyor. Kuruculuk devri. Tüm işgal edilen toprakları yerle yeksan ettiler.

Bu bilgi, video görüntüleri herkeste var. Tüm binalar dağıtılmış, tarihi binalar, mezarlar dağıtılmış durumda... Biz onların hepsini toparlayacağız.

Ermenistan fosfor ve misket bombalarıyla 100'e yakın sivili öldürdü.

Savaş zamanında Ermenistan'da 10 binden fazla firari oldu. Azerbaycan ordusunda 1 tane bile firar olmadı.

Bizim irademiz de imkanlarımız da var. İşgal edilmiş topraklarımızı hep birlikte ihya edeceğiz.

Karabağ Azerbaycan'ındır. Tüm dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü. Yaşasın Azerbaycan Türkiye dostluğu."