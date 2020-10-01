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Son dakika: Azerbaycan Türkleri’nden orduya büyük destek! A Haber'e konuştular: Biz bu bayrakları Karabağ'da dalgalandıracağız

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Giriş: 01.10.2020 09:41
Güncelleme:01.10.2020 09:41
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Azerbaycan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ operasyonunun 5. gününde bölgede neler yaşanıyor? A Haber ekibi sıcak bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Berde'de toplanan Azerbaycan Türkleri'nden orduya büyük destek. Vatandaşlar yaşadıkları coşkuyu A Haber ile paylaştı.

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