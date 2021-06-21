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Son dakika... AYM, HDP iddianamesini kabul etti! Bundan sonra süreç işleyecek?

A Haber
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Giriş: 21.06.2021 11:37
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. Peki bundan sonra ne olacak ve süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
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