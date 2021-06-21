21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika... AYM, HDP iddianamesini kabul etti! Bundan sonra süreç işleyecek?
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. Peki bundan sonra ne olacak ve süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.