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Son dakika: Arnavutluk Başbakanı Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan kabul edecek

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 15:46
Son dakika haberi... Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bugün Ankara'ya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bugün Ankara'ya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Rama onuruna resmi yemek verecek.

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