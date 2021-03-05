05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | Ankara Valiliğinden "ekmek zammı" açıklaması

SON DAKİKA | Ankara Valiliğinden "ekmek zammı" açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 18:26
Güncelleme:05.03.2021 18:39
Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatı tarifelerinde yapılmak istenen zam oranının itiraz komisyonunda değerlendirilip, Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifenin iptal edildiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Ankara Valiliği, Başkent'te tartışma yaratan ekmek ve pide zammına ilişkin yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir" denildi.

TİCARET MAHKEMESİNDE DAVA

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifesiyle ilgili ise "Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkilerimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Valiliğinden ekmek zammı açıklaması
Ankara Valiliğinden "ekmek zammı" açıklaması
İstanbul'da korkutan manzara!
İstanbul'da korkutan manzara!
Avrupa ve ABD'de aşı tedariğinde kriz!
Avrupa ve ABD'de aşı tedariğinde kriz!
A Haber Cougar tipi helikopteri görüntüledi
A Haber Cougar tipi helikopteri görüntüledi
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Papa Kazimi ve Salihi ile görüştü
Papa Kazimi ve Salihi ile görüştü
Helikopter kazasından kurtulan 2 yaralı askerin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeleri var mı?
Helikopter kazasından kurtulan 2 yaralı askerin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeleri var mı?
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında neler yaşandı?
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında neler yaşandı?
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ