Almanya'da kanlı gece: 11 ölü! Saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Almanya'nın Hanau kentinde 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı. Gece saatlerinde düzenlenen kanlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 5 Türk olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Saldırganın fotoğrafı da ortaya çıktı..