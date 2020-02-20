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20.02.2020

Almanya'da kanlı gece: 11 ölü! Saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Almanya'nın Hanau kentinde 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı. Gece saatlerinde düzenlenen  kanlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 5 Türk olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Saldırganın fotoğrafı da ortaya çıktı..

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