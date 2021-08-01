Son dakika: Alevlerle mücadelede kritik anlar! Rüzgarla tekrar büyüdü! A Haber ekibi alevlerin arasında kaldı

Son dakika haberi... Antalya Manavgat'taki yangınla ilgili son gelişmleri takip eden A Haber ekibi alevler aniden yükselince büyük tehlike atlattı. O anları anlatan Ata Gündüz Kurşun, “Alevler yüzümüze çarpıyor şu anda” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı noktalarında ciğerlerimizi yakan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde alevlerle mücadelede kritik anlar yaşandı. A Haber ekibi yangına müdahale sırasında tehlike atlattı.

YANGIN RÜZGARLA TEKRAR BÜYÜDÜ

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yangınla mücadelede son durumu aktarırken dumanlar yükselen bölgeden aniden alevler yükselmeye başladı. O anları anlatan Kurşun, "Alevler yüzümüze çarpıyor şu anda. Çok sıcak anlar yaşanıyor. Rüzgarın yönü değişince bir anda alevler yükselmeye başladı" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi böyle görüntülendi.