Son dakika haberi... AK Parti’ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçti ve AK Parti’nin toplam belediye başkanı sayısı 786 oldu.Pariye geçişler üzerine konuşan Başkan Erdoğan, “Partimize hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte de ilçenizde de inşallah vatandaşlarımıza hizmet edeceğinize inancım tamdır. Kalın sağlıcakla.” dedi.

AK Parti'ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçti ve AK Parti'nin toplam belediye başkanı sayısı 786 oldu.



Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına video konferans yolu ile bağlandı. Burada kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, partiye geçişlerle ilgili yeni gelişmeyi yorumladı.

Başkan Erdoğan, "Partimize hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte de ilçenizde de inşAllah vatandaşlarımıza hizmet edeceğinize inancım tamdır. Kalın sağlıcakla." dedi.



Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı;

"SAMİMİYETİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"



Başarılarımızı elbette kendi çabamızla elde ettik, ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Kendi beceriksizliğimiz ya da hatalarımızdır. Biz çalışırken hasbi olduğu kadar, muhasebe yaparken de samimiyeti elden bırakmayacağız.



Seçimler partilerin karne günleridir. 2023 yılına kadar geniş bir vakit var. Bu süreyi en etkili şekilde kullanarak seçim günü milletin karşısına çıkmalıyız. Ülkemizde AK Parti'ye ve hizmetlerine karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile kendi içlerinde AK Partinin başarılarını takdir ediyor. Bizim gönlünü kazanamadığımız insanlarımız bulunuyor. Durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalışacağız.

'TAMAM' KURALINA UYGUN OLACAK"



Büyük kongre sürecimizi bu doğrulta görüyorum. Aralık ayında belde kongreleri sürecini başlattık. Şubat ayında da ilçe kongrelerimize geçmiştik. 186 ilçemizde kongrelerimizi tamamlamıştık. Nasipse ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize devam edeceğiz. Bu dönemde kongrelerimizi "tamam" olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe şartlarına uygun şekilde yapacağız. İl kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da büyük kongre tarihimizi açıklayacağız.

Kadrolarımızı değer merkezi ilke edinmiş, çalışkan, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. 2023 kadrolarımızı oluşturuyoruz. Gençleri ve kadınları partimize davet ediyorum. Bizim davamızda eski yeni ayrımı yoktur. Sorumluluk üstlenen herkes bu davanın asli sahibidir. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Bunun dışında herkes AK Parti ailesinin mensubudur. Yolunu şaşıranlar, hırsını aklının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinde tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz razı gelmez. Kadrolarımızı daha güçlendirmek için eğitimleri önemsiyorum.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL HAMLESİ

Ayrıca iki buçuk milyona yakın üyesi bulunan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, yeni üye hamlesi başlattı.

100 bin yeni üyeyi hedefleyen AK Parti il teşkilatı, yeni üyelikleri kolaylaştırmak için web platfromu hazırladı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak.