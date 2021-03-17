Son dakika: AK Parti'de büyük değişim

Son dakika haberi... AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için geriye sayım başlarken gözler parti yönetiminde yapılacak değişikliklere çevrildi. İlçe ve il kongrelerindeki yüzde 60'lara varan değişimin, partinin en yetkili organı MKYK'ya da yansıması ve en az yarısının değişmesi gündemde. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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