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Son dakika: AK Parti'de büyük değişim

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Giriş: 17.03.2021 13:55
Güncelleme:17.03.2021 14:04
Son dakika haberi... AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için geriye sayım başlarken gözler parti yönetiminde yapılacak değişikliklere çevrildi. İlçe ve il kongrelerindeki yüzde 60'lara varan değişimin, partinin en yetkili organı MKYK'ya da yansıması ve en az yarısının değişmesi gündemde. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
AK Partide büyük değişim! İşte yeni kadroların şifreleri AK PARTİ'DE BÜYÜK DEĞİŞİM! İŞTE YENİ KADROLARIN ŞİFRELERİ
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