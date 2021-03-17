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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Son dakika: AK Parti'de büyük değişim Giriş: 17.03.2021 13:55 Güncelleme:17.03.2021 14:04 Son dakika haberi... AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi için geriye sayım başlarken gözler parti yönetiminde yapılacak değişikliklere çevrildi. İlçe ve il kongrelerindeki yüzde 60'lara varan değişimin, partinin en yetkili organı MKYK'ya da yansıması ve en az yarısının değişmesi gündemde. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı. DİĞER