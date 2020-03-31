Son dakika: AK Parti ve MHP'nin ceza infaz düzenlemesinin detaylarını A Haber canlı yayınında açıkladı! Kritik tarih 7 Nisan Salı... |Video

Son dakika haberi... AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kamuoyunda af yasası olarak da bilinen ceza infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte yaklaşık 90 bin mahkumun tahliye olması bekleniyor. Peki ne zaman yasalaşacak? Hangi suçlar kapsam dışında tutulacak? Ceza infaz düzenlemesi ne zaman Meclis gündemine gelecek? İşte kritik tarih...

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

DÜZENLEME DIŞINDA TUTULACAK SUÇLAR BELLİ OLU



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi.



"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir." bilgisini veren Özkan, "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Özkan, infaz düzenlemesiyle 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazınının mümkün hale getirildiğini belirterek, "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak." dedi.

Özkan, gelecek hafta salı günü (07 Nisan 2020) Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacaklarını söyledi.