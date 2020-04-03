Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor" |Video

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir." dedi. Öte yandan Çelik, Türkiye'nin (koronavirüs) salgınla güçlü bir şekilde mücadele ettiğinin altını çizdi. Ayrıca Çelik, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na karşı çıkan siyasi odaklara ise, "Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir." dedi.

Çelik, "Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını söyleyen Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor. Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı."

Çelik, "Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez." dedi.

İtalya ve İspanya'ya yardımları değerlendiren Çelik, "Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz. 'Üzerinde niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıyor?' gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayat karşısında insanlara güç ve kuvvet veren bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir." açıklamasında bulundu.