21 Aralık 2022, Çarşamba
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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Vizyon yoksunu muhalefet kifayetsizliğini gösterdi" dedi. Başkan Erdoğan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki tiyatrosuyla ilgili, "Bay Kemal oğluna sahip çık. Kendisine başka ebeveyn arama peşinde" dedi.