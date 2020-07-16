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Son dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Giriş: 16.07.2020 12:03
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 265'e ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

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