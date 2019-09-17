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17.09.2019
Son dakika: Adnan Oktar Silivri'de hakim karşısına çıktı! |Video
Son dakika haberi: Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam edildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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