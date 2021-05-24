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Son dakika: Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 08:32
Güncelleme:24.05.2021 08:35
Son dakika haberi... Adana merkezli üç ilde dev terör operasyonu başlatıldı. PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda aralarında HDP ve DBP'nin mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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