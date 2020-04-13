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13.04.2020

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den koronavirüs açıklaması: 17 hükümlü... |Video

Son dakika haberi; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti." dedi. Bakan Gül, "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Noterlik işlemleri e-başvuru ile hizmetlerini yapabilirler. Salgın riskinin ilk gününden itibaren tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk. Cuma günü yapılan toplantıda cezaevlerindeki tedbirlerin 30 Nisan'a uzatılmasına karar verildi. Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır. Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tedbirler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir.

VAKA SAYILARI
Açık cezaevlerinde testleri pozitif çıkan 17 kişiden 3 ü yaşamını yitirdi. Kapalı cezaevlerinde testleri pozitif çıkan hükümlü ve tutuklu yok. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

ADLİYEDE KORONA BİLANÇOSU
14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

1097 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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