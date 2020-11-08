Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Peki Şuşa'nın önemi ne? Cephe hattında bundan sonra hangi gelişmeler yaşanacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor." dedi.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Peki Şuşa'nın önemi ne? Cephe hattında bundan sonra hangi gelişmeler yaşanacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor." dedi.