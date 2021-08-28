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Son dakika: ABD Savunma Bakanlığından flaş açıklama: İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü

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Giriş: 28.08.2021 18:38
Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki son durumla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, saldırıyla ilgisi olan iki üst düzey DEAŞ Horasanlı'nın öldürüldüğünü kaydederken, saldırı ile ilgili detayları açıklamayacağını söyledi.
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