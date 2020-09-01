01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD'den skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

'den adasındaki eşit hakları derinden zedeleyen skandal bir karar haberi geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı için kaldırdığını bildirdi. Bu karar öncesi de Türkiye'den ABD'ye sert tepki gelmiş "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." denilmişti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
ABONE OL
ABD'den skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Anastasiadis'in yaptıkları telefon görüşmesinde, "ABD- ilişkilerinin derinleştirilmesi" konusunun ele alındığını vurguladı.

SÖZDE "ÖLÜMCÜL OLMAYAN SAVUNMA MALZEMELERİ"

Açıklamada, "Pompeo, Anastasiadis'e, 2021 mali yılı için Kıbrıs'a giden ya da Kıbrıs'tan çıkan, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemesi altında kontrol edilen ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı, yeniden transferi ve geçici ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede Pompeo'nun, tüm Kıbrıslılar ve bölge halkının yararına olacak şekilde adanın "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi" için kapsamlı bir karara varılmasını desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA: DOĞU AKDENİZ'DEKİ KİLİT ORTAĞIMIZ

Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'i "'deki kilit ortağımız" olarak nitelendirdi.

GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo, "Gelecek mali yıl için 'a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı 'ın 20 Aralık 2019'da imzaladığı, "2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası" ve "İlave Konsolide Tahsisatlar Yasası" kapsamında ABD'nin 1987'den beri GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyordu. Trump, silah ambargosunun kaldırılması yetkisini 14 Nisan'da imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya devretmişti.

Türkiye'den GKRY ve Fransa arasındaki savunma iş birliğine sert tepki TÜRKİYE'DEN GKRY VE FRANSA ARASINDAKİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNE SERT TEPKİ
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi! Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi yok saymaktır SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN ABD'YE GKRY TEPKİSİ! "ADA'DAKİ İKİ HALK ARASINDAKİ DENGEYİ YOK SAYMAKTIR"
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi! Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi yok saymaktır

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA