ABD'den skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
ABD'den Kıbrıs adasındaki eşit hakları derinden zedeleyen skandal bir karar haberi geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı için kaldırdığını bildirdi. Bu karar öncesi de Türkiye'den ABD'ye sert tepki gelmiş "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." denilmişti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Anastasiadis'in yaptıkları telefon görüşmesinde, "ABD-GKRY ilişkilerinin derinleştirilmesi" konusunun ele alındığını vurguladı.
SÖZDE "ÖLÜMCÜL OLMAYAN SAVUNMA MALZEMELERİ"
Açıklamada, "Pompeo, Anastasiadis'e, 2021 mali yılı için Kıbrıs'a giden ya da Kıbrıs'tan çıkan, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemesi altında kontrol edilen ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı, yeniden transferi ve geçici ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını bildirdi." ifadeleri yer aldı.
Görüşmede Pompeo'nun, tüm Kıbrıslılar ve bölge halkının yararına olacak şekilde adanın "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi" için kapsamlı bir karara varılmasını desteklediğini vurguladığı aktarıldı.
POMPEO'DAN AÇIKLAMA: DOĞU AKDENİZ'DEKİ KİLİT ORTAĞIMIZ
Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'i "Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız" olarak nitelendirdi.
GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo, "Gelecek mali yıl için Kıbrıs'a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Aralık 2019'da imzaladığı, "2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası" ve "İlave Konsolide Tahsisatlar Yasası" kapsamında ABD'nin 1987'den beri GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyordu. Trump, silah ambargosunun kaldırılması yetkisini 14 Nisan'da imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya devretmişti.