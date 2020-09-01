ABD'den skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Görüşmede Pompeo'nun, tüm Kıbrıslılar ve bölge halkının yararına olacak şekilde adanın "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi" için kapsamlı bir karara varılmasını desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA: DOĞU AKDENİZ'DEKİ KİLİT ORTAĞIMIZ

Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'i "Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız" olarak nitelendirdi.

GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo, "Gelecek mali yıl için Kıbrıs'a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Aralık 2019'da imzaladığı, "2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası" ve "İlave Konsolide Tahsisatlar Yasası" kapsamında ABD'nin 1987'den beri GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyordu. Trump, silah ambargosunun kaldırılması yetkisini 14 Nisan'da imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya devretmişti.