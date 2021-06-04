04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: ABD bütçeli muhalefet! Canlı yayında flaş değerlendirmeler

Son dakika: ABD bütçeli muhalefet! Canlı yayında flaş değerlendirmeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2021 12:38
Güncelleme:04.06.2021 13:16
Son dakika haberi... Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu. Peki ABD Türkiye'de hangi partilere maddi destek veriyor? Erken seçim ısrarının nedeni ne? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? İletişim Uzmanı – Yazar Ali Saydam ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD bütçeli muhalefet! ABD BÜTÇELİ MUHALEFET!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD bütçeli muhalefet!
ABD bütçeli muhalefet!
Başkan Erdoğan'dan cuma mesajı!
Başkan Erdoğan'dan cuma mesajı!
İYİ Parti'de üye skandalı!
İYİ Parti'de üye skandalı!
Flaş müjde açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Flaş "müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Diyarbakır'da suç örgütü çökertildi
Diyarbakır'da suç örgütü çökertildi
Yüzyılın yeni saldırı konsepti
Yüzyılın yeni saldırı konsepti
Hangi gıdalar GDO'lu olabilir?
Hangi gıdalar GDO'lu olabilir?
Müjde yeni doğal gaz keşfi mi?
Müjde yeni doğal gaz keşfi mi?
PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha!
PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha!
Sarıgül'den çarpıcı ABD iddiası
Sarıgül'den çarpıcı ABD iddiası
Muhalefet neden erken seçim diyor?
Muhalefet neden "erken seçim" diyor?
Enerjide büyük gün!
Enerjide büyük gün!
Daha Fazla Video Göster