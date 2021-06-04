Son dakika: ABD bütçeli muhalefet! Canlı yayında flaş değerlendirmeler

Son dakika haberi... Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu. Peki ABD Türkiye'de hangi partilere maddi destek veriyor? Erken seçim ısrarının nedeni ne? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? İletişim Uzmanı – Yazar Ali Saydam ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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