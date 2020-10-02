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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı

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Giriş: 02.10.2020 08:41
Güncelleme:02.10.2020 08:46
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya adresinden kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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