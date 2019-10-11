Son dakika: ABD askerlerini çekmişti! İşte teröristlerden temizlenen Tel Halef köyü |Video

Son dakika haberi... TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) 'Barış Pınarı' harekatı kapsamında terör örgütünün işgal ettiği köyleri tek tek temizlemeye devam ediyor. 13'üncü köyde teröristlerden temizlendi. ABD askerlerini çektiği Tel Halef köyünün kontrolü Mehmetçik ve SMO'nun eline geçti. İşte Tel Halef köyünden ilk görüntüler...

'Barış Pınarı' harekatı 3. gününde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından verilen son dakika bilgisine göre 342 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ASKERLERİNİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 13'üncü köyüde teröristlerden temizlediğini duyurdu. ABD'nin askeri üssünün bulunduğu ve harekat öncesi askerlerini çektiği Tel Halef köyünden TSK ve SMO birlikteleri kontrolü sağladığı duyuruldu.

İşte teröristlerden arındırılan Tel Halef köyünde ilk görüntüler.