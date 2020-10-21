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Son dakika: A Haber'de flaş açıklamalar: Millet İttifakı eriyor! Birbirine giriyorlar
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı’ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.