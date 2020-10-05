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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

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Giriş: 05.10.2020 11:23
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenledi. A Haber ekibi dün atılan 3 balistik füzeden birinin isabet ettiği noktayı görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgede yaşayan insanlarla konuştu. İşte patlamanın yaşandığı noktada açılan çukur ve çevreye verdiği zararlar...

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenledi. A Haber ekibi dün atılan 3 balistik füzeden birinin isabet ettiği noktayı görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgede yaşayan insanlarla konuştu. İşte patlamanın yaşandığı noktada açılan çukur ve çevreye verdiği zararlar...

Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum SON DAKİKA: A HABER SALDIRI NOKTASINDA! İŞTE PATLAMANIN YAŞANDIĞI YERDE AÇILAN ÇUKUR VE BÖLGEDE SON DURUM

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