Son dakika: A Haber ekibi ilk kez görüntüledi! İşte Ermenistan'ın vurduğu ev

A Haber ekibi Karabağ’da Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...

A Haber ekibi Karabağ'da Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...