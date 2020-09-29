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Son dakika: A Haber ekibi ilk kez görüntüledi! İşte Ermenistan'ın vurduğu ev

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Giriş: 29.09.2020 15:53
Güncelleme:29.09.2020 16:18
A Haber ekibi Karabağ’da Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...

A Haber ekibi Karabağ'da Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...

Son dakika: A Haber ekibi ilk kez görüntüledi! İşte Ermenistanın vurduğu ev SON DAKİKA: A HABER EKİBİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE ERMENİSTAN'IN VURDUĞU EV

İşte Ermenistan'ın vurduğu ev
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