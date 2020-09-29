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Son dakika: A Haber ekibi ilk kez görüntüledi! İşte Ermenistan'ın vurduğu ev
A Haber ekibi Karabağ’da Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...
A Haber ekibi Karabağ'da Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşimlere gitti. O evlerden birinde bir baba ve 4 çocuğu şehit düşmüştü. Yurt haberler müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan o evi görüntüledi. İşte Ermenistan'ın vurduğu ve yerle bir ettiği o evden görüntüler...