Son dakika: A Haber Atatürk Havalimanı'na yapılan salgın hastanesinde... |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulması talimatını verdiği ve koronavirüs hastaların tedavi edileceği salgın hastanesinin inşasında son durum ne? 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan salgın hastanesinde sona gelindi. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, 4 bin kişinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı o hastane yapılacağı bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulması talimatını verdiği ve koronavirüs hastaların tedavi edileceği salgın hastanesinin inşasında son durum ne? 45 gün içerisinde tamamlanması planlanan salgın hastanesinde sona gelindi.

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, 4 bin kişinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı o hastane yapılacağı bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

İnşaatın 21'inci gününde çalışmaları kuş bakışı görüntüleriyle anlatan Sali, "4 bin işçi 3 vardiya usulüyle çalışıyor. Hastane bitme aşamasına geldi. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Mayıs'ın sonları bayram gibi açılışının yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

BİRİ DE ANADOLU YAKASINDA DEVAM EDİYOR

Diğeri de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

1008 YATAK KAPASİTELİ

Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.