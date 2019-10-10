Son dakika: 90 bin camide Mehmetçik için Fetih Suresi okundu dualar edildi!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Türkiye genelinde 90 bin camide Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.

ALİ ERBAŞ DUYURMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.