Son dakika: 81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek! "Yurdun doğusundan batısına kadar yanlarındayız" | Video

Son dakika haberi... Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor. Öte yandan 81 ilden Diyarbakır annelerine destek geldi. Kadın STK temsilcileri Diyarbakır anneleriyle ilgili ortak basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Yurdun doğusundan batısına kadar annelerin yanındayız." mesajı verildi.