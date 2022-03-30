30 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde "Silah alım satım ve kaçakçılığını" yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Örgütlü silah imalatı ve ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.