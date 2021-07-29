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42 yangın kontrol altında 21 yangın sürüyor! Türkiye'de hangi illerde orman yangını var ve son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2021 23:47
Güncelleme:29.07.2021 23:48
Ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hangi illerde orman yangını var? Hangiller illerdeki orman yangınları kontrol altına alındı? Bakan Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarındaki son durumu içeren tabloyu paylaştı. Son dakika gelimesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarındaki son durumu içeren tabloyu paylaştı.

Tabloya göre; 7 ilde 21 noktada yangınlar sürüyor.

Bakan Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

İşte 28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarının detayları...

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