2022 yılı asgari ücret zammının açıklanacağı tarihi A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte o tarih

Son yapılan 2022 yılı asgari ücret zam tespiti toplantısında TÜRK İŞ en az 3.900 lira olmasını teklif etmişti. Peki 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET zammı ne zaman açıklanacak? 4. toplantı tarihi belli oldu mu? SON DAKİKA gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı. İşte o açıklamalar...

A Haber muhabiri Murat Sekban 2022 yılı asgari ücret zam tespiti toplantılarındaki son durumu canlı yayında aktardı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR: EN GEÇ CUMA GÜNÜ...

Sekban, bu hafta içerisinde en geç cuma gününe kadar son toplantının (2022 Asgari Ücret Zammı Tespit Komisyonu) gerçekleştirilmesini, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise bu toplantı sonrasında asgari ücret zam oranının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.