21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: 2020 yılı hububat alım fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Başkan Erdoğan mayısın ilk haftasında açıklayacak |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.04.2020

Son dakika: 2020 yılı hububat alım fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Başkan Erdoğan mayısın ilk haftasında açıklayacak |Video

Son dakika haberi; Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan öncesi vatandaşlara gıda stoğu güvencesi verdi. "gıda sektörü, Ramazan ayındaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın" dedi. Pakdemirli, mayısın ilk haftasında Başkan Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını açıklayacağını da duyurdu.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, corona virüs (Covid) gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli "Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak." bilgisini paylaştı.

"RAMAZAN İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM"

Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." mesajını verdi.

"FIRSATÇILIK GÖRÜLÜRSE TEDBİR ALINIR"

Bakan Bekir Pakdemirli, "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır." şeklinde konuştu.

2020 YILI HUBUBAT ALIM FİYATI

Pakdemirli, "Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak" dedi.

"ANKARA'Kİ ATIK SU NUMUNELERİNDE KORONAYA RASTLANMADI"

Bakan Pakdemirli "Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak." bilgisini paylaştı.

YAŞ ÇAY ALIMI NASIL OLACAK?

Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü açıklayan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

HAYVANCILIK İÇİN 187 MİLYON LİRA DESTEK

Pakdemirli, "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız." müjdesini verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı İstanbul’da
İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı İstanbul’da
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!
Başkan Erdoğan mayısın ilk haftasında açıklayacak
"Başkan Erdoğan mayısın ilk haftasında açıklayacak"
İmamoğlu vatandaşı belediyeye sokmamış
İmamoğlu vatandaşı belediyeye sokmamış
Milli Dayanışma Kampanyası'nak çiftçilerden destek
Milli Dayanışma Kampanyası'nak çiftçilerden destek
Eyy İmamoğlu 100 bin liran yok mu?
"Eyy İmamoğlu 100 bin liran yok mu?"
A Haber’de açıkladı: Kaç hastaya immün plazma uygulandı?
A Haber’de açıkladı: Kaç hastaya immün plazma uygulandı?
Sağlıkta online muayene devri
Sağlıkta online muayene devri
Prof. Kara'dan kritik yaz tatili uyarısı | Video
Prof. Kara'dan kritik yaz tatili uyarısı | Video
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor!
Prof. Dr. Gönen'den önemli koronavirüs açıklaması
Prof. Dr. Gönen'den önemli koronavirüs açıklaması
Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Daha Fazla Video Göster