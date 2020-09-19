Son dakika: 19 Eylül gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 19 Eylül Cumartesi gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yaklaşık 100 bin kişiye test yapıldı? Peki bugün yeni vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda vatandaşlara "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 19 Eylül Cumartesi gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.

Yaklaşık 100 bin kişiye test yapıldı? Peki bugün yeni vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda vatandaşlara "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." çağrısında bulundu.