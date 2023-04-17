SON DAKİKA | 14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak? YSK seçmen sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili verileri açıkladı. 27 gün sonra yapılacak seçimde yurt içinde 60 milyon 843 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Toplam seçmen sayısı ise 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı.

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