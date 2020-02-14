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14.02.2020

Son dakika: 14 günlük karantina bitti! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan’dan getirilen ve 14 günlük gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fahrettin Koca, "3 günde bir numuneler tekrar edildi, hastalık bulgusu yok." dedi. Bakan Koca ayrıca, “”Karantina odalarımız hazır. Bizim 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olacak hastanelere sahibiz." ifadelerini kullandı.

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