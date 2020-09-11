Son dakika: 11 Eylül Cuma gününe ait Türkiye'nin koronavirüs verileri açıklandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma gününün koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 213 olurken, bin 671 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti. İşte 11 Eylül 2020 tarihli Türkiye'nin koronavirüs tablosunun detayları...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma gününün koronavirüs verilerini paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 213 olurken, bin 671 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti.

"BİRLİKTE TEDBİR"

Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak; "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün." dedi.