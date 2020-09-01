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Son dakika: 1 Eylül Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı

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Giriş: 01.09.2020 19:15
Güncelleme:01.09.2020 19:15
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" dedi ve sosyal medya hesabı üzerinden 1 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1003 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.6, ağır hasta sayısı 991 olarak açıklandı.

"TEDBİRLERE UYARSAK KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" paylaşımını yaptı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: 1 Eylül Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı
Son dakika: 1 Eylül Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı
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