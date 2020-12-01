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Son dakika: 01 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 01.12.2020 19:14
Güncelleme:01.12.2020 19:17
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 01 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
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