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SON ANKET SONUÇLARI ne diyor? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Başkan Erdoğan'ın oyu ne kadar? İşte rakamlar

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 11:28
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anket sonuçlarına göre oy oranları ne kadar? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan anketlerden bahseden Müderrisoğlu, "İş dünyasında ciddi bir kıpırdanma görüyorum." ifadelerini kullandı.
Son anket sonuçları ne diyor? SON ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

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Son anket sonuçları ne diyor?
Son anket sonuçları ne diyor?
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