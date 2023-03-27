27 Mart 2023, Pazartesi
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SON ANKET SONUÇLARI ne diyor? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Başkan Erdoğan'ın oyu ne kadar? İşte rakamlar
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anket sonuçlarına göre oy oranları ne kadar? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan anketlerden bahseden Müderrisoğlu, "İş dünyasında ciddi bir kıpırdanma görüyorum." ifadelerini kullandı.