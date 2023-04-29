Son 20 yılda Türkiye’nin orman varlığı! Yangına erozyona karşı büyük mücadele

Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de yeşilin korunması için büyük mücadele veriliyor. Türkiye son 20 yılda 6,5 milyar fidan ile en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü oldu. Çıkan orman yangınlarıyla mücadelede ise dev bir hava gücü filosu kuruldu. İşte rakamlarla orman varlığı.

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