Sömürgecilik zihinlerde devam ediyor! Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda tarihi hesaplaşma

Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026, ikinci gününde Atatürk Kültür Merkezi’nde dev bir organizasyonla ve tarihi tanıklıklarla devam ediyor. Enstitü Sosyal ile Nun Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen forumda, sömürgeciliğin sadece sınır hatlarında verilen bir savaş olmadığı; hukuktan kültüre, felsefeden ekonomiye kadar her alanda bir 'zihin işgali'nin sürdüğü gerçeği tüm çıplaklığıyla masaya yatırıldı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sıcak takipte olduğu forumda, uzmanlar "Sömürgeleşme süreci bitmedi" uyarısı yaparak insanlığın ortak vicdanına seslendi.