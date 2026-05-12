Piyasalarda Trump fırtınası: Gümüşte rekor yükseliş, altında kritik bekleyiş

Küresel piyasalar, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve yaklaşan enflasyon verileriyle hareketli bir sürece girdi. Gümüş son iki ayın zirvesine tırmanarak haftanın şampiyonu olurken, altın fiyatlarında petrol ve faiz baskısıyla dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul 15 bin puanlık psikolojik sınırın üzerinde tutunmaya çalışırken, uzmanlar yıl sonu için çarpıcı rakamları ve piyasalardaki son senaryoları A Haber ekranlarında değerlendirdi.